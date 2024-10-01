Мишустин встретился с премьером Белоруссии Головченко в Ереване

t.me/Правительство России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и третьего Евразийского экономического форума в Ереване.
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