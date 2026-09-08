БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЦИК сообщил о начале голосования в Госдуму. Одни уповают на ДЭГ, другие — на избирательный участок

ЦИК сообщил о начале голосования в Госдуму. Одни уповают на ДЭГ, другие — на избирательный участок

Владимир Исаков, КПРФ: «Если ты проголосовал, сидя на диване, можешь ли быть уверен, что твой голос зачтут правильно?» Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Исаков Около 14 тыс.

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