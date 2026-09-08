ЦИК сообщил о начале голосования в Госдуму. Одни уповают на ДЭГ, другие — на избирательный участок

Владимир Исаков, КПРФ: «Если ты проголосовал, сидя на диване, можешь ли быть уверен, что твой голос зачтут правильно?» Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Исаков Около 14 тыс.