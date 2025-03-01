Время разбирать камни: минералогическая мозаика из мифов и легенд

На страницах книги кандидата геолого-минералогических наук Владимира Печенкина сверкает и переливается не только множество драгоценных и поделочных камней, но и россыпь самых блестящих исторических личностей, как вымышленных, так и реальных.
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