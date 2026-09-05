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«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и впервые в сезоне потерял очки в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и впервые в сезоне потерял очки в РПЛ

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе в Самаре завершилась со счётом 2:2.

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