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Военное обозрение

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В Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более 1,5 тыс. участников СВО

В Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве принимают участие более 1,5 тыс. участников СВО

В Москве на Красной площади начался главный Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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