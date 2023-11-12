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Новости от Богданова

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Реплика В. БОГДАНОВА на выступление публициста В. СОЛОВЬЯ на ЮТУБ-канале 12.11.2023 г.

Реплика от В. Богданова на выступление публициста В Соловья на ЮТУБ-канале 12.11.2023 г. Удивлён, что нынешняя власть не решается предать Путина земле, как это предписывает христианская вера, что умершего человека нужно похоронить на третий день после его кончины.

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