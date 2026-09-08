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Тульские новости

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Рособоронэкспорт заключил контрактов на $13 млрд с 2026 года

Рособоронэкспорт заключил контрактов на $13 млрд с 2026 года

Объем заключенных контрактов уже сравнялся с показателем за весь 2025 год, среди поставок — комплексы «Панцирь», С-400 «Триумф», «Бук» и «Тор».

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