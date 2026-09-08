Рособоронэкспорт заключил контрактов на $13 млрд с 2026 года

Объем заключенных контрактов уже сравнялся с показателем за весь 2025 год, среди поставок — комплексы «Панцирь», С-400 «Триумф», «Бук» и «Тор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Препараты Семавик...
- МЗ В Алексинском рай...
- АС Администратор тул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым