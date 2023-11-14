Байден в очередной раз назвал Харрис президентом

Американский президент Джо Байден во время чествования хоккеистов команды «Вегас», ставших триумфаторами в розыгрыше Кубка Стэнли НХЛ сезона-2023/24, 13 ноября в Белом доме назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом Харрис».
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