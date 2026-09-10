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Царьград

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Латыпов добивается российского паспорта после службы на СВО

Латыпов добивается российского паспорта после службы на СВО

Сергей Латыпов, участник СВО из Таджикистана, борется за получение российского паспорта. Потеряв таджикский паспорт, добился временной опеки над детьми.

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