Латыпов добивается российского паспорта после службы на СВО

Сергей Латыпов, участник СВО из Таджикистана, борется за получение российского паспорта. Потеряв таджикский паспорт, добился временной опеки над детьми.
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