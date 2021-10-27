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Депутатов будут наказывать за выкрики с места

Депутатов будут наказывать за выкрики с места

Саратовским депутатам грозит наказание рублем за выкрики с места, сообщает РИА «Новости». В регионе приняли норму, которая вводит в местный закон об административных правонарушениях новую статью – «Воспрепятствование деятельности областной думы».

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Sergej Kostin
Этим законом еровцы пытаются расправиться с оппонентами. Далеко демократии на местах.

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