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Песков: Путин не намерен предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

Песков: Путин не намерен предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящих во вторник, 7 декабря, переговоров со своим американским коллегой Джозефом Байденов по видеосвязи не собирается делать последнему какие-либо предложения присоединиться к «нормандской четверке».

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