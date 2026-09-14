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МЭА указывает на сокращение переработки нефти в августе на 4,2 млн б/с

МЭА указывает на сокращение переработки нефти в августе на 4,2 млн б/с

Мировой рынок нефти столкнулся с дефицитом не столько сырья, сколько возможностей переработать его в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

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