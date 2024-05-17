Позиции боевиков ВСУ сровняли так, что хоронить не надо, а также идут к Купянску и гонят нацистов в реку: Карта специальной военной операции на Украине на 17 мая 2024 года Юлия СоколоваНа фоне усиления боевых действий под Харьковом, российская армия продолжает активное использование артиллерийских ударов против укреплений противника.
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