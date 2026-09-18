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Похороны чат-бота и проповеди: Anthropic создал культ вокруг нейросети Claude

Похороны чат-бота и проповеди: Anthropic создал культ вокруг нейросети Claude

IMAGO/Rüdiger Wölk/TASS Создателей ИИ от компании Anthropic, которая помогала наводиться на школу для девочек в Иране, заподозрили в попытках создания секты внутри корпорации.

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