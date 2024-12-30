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Царьград

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Гордон* обещал конец СВО в 21:00. Не получилось. Но вышло продолжение

Гордон* обещал конец СВО в 21:00. Не получилось. Но вышло продолжение

Журналист Дмитрий Гордон* прогадал. Обещал конец СВО в 21:00. Не получилось. Но вышло продолжение.Украинский журналист Дмитрий Гордон* с 29 декабря усиленно распространяет слухи о грядущем конце СВО, а точнее - о завершении горячей фазы конфликта, которые активно разносили либеральные Telegram-каналы.

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