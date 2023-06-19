Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах травмирования при наезде самоката на несовершеннолетнего в Новосибирской области

В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 15 июня в Ленинском районе города Новосибирска двое молодых мужчин, ехавших на прокатном электросамокате, сбили несовершеннолетнего ребенка и попытались скрыться с места происшествия.
В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 15 июня в Ленинском районе города Новосибирска двое молодых мужчин, ехавших на прокатном электросамокате, сбили несовершеннолетнего ребенка и попытались скрыться с места происшествия.
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