Происшествия

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Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах травмирования при наезде самоката на несовершеннолетнего в Новосибирской области

Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах травмирования при наезде самоката на несовершеннолетнего в Новосибирской области

В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 15 июня в Ленинском районе города Новосибирска двое молодых мужчин, ехавших на прокатном электросамокате, сбили несовершеннолетнего ребенка и попытались скрыться с места происшествия.

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