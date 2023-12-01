Инсульт остается одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний в России

Как считает директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов, инсульты остаются одним из наиболее распространенных в России неврологических заболеваний.
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