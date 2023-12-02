В Архангельске начала работу выставка уникальных авторских кукол

Второго декабря в Старинном особняке на Набережной открылась выставка авторских кукол «Такие разные и прекрасные»Второго декабря в Старинном особняке на Набережной открылась выставка авторских кукол «Такие разные и прекрасные»Как рассказала ИА «Регион 29» организатор выставки Марина Чанева, выставка авторских кукол проходит в Архангельске в седьмой раз.