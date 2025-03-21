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43 тысячи человек признаны потерпевшими из-за нападения ВСУ на Курскую область

43 тысячи человек признаны потерпевшими из-за нападения ВСУ на Курскую область

РИА Новости/Станислав Красильников 43 тысячи человек признаны потерпевшими из-за нападения боевиков Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает пресс-служба Следственного комитета России 21 марта.

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