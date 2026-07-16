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«Павлин ощипанный»: Яна Поплавская обрушилась с критикой на Киркорова, Пугачеву и Кучеру

«Павлин ощипанный»: Яна Поплавская обрушилась с критикой на Киркорова, Пугачеву и Кучеру

Яна Поплавская давно вышла из образа советской Красной Шапочки. Сегодня её имя ассоциируется не с детским кино, а с громкими, бескомпромиссными заявлениями, которые заставляют содрогаться отечественный шоу-бизнес.

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