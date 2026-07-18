Рейсы на Попова и Рейнеке начали ходить по новому графику

Расписание морских рейсов на острова Попова и Рейнеке изменилось во Владивостоке с 17 июля. Новый график действует для перевозок в выходные дни и, как отмечают в городском управлении транспорта, должен сделать сообщение более удобным в период наибольшего пассажиропотока, сообщает PRIMPRESS.
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