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Рейсы на Попова и Рейнеке начали ходить по новому графику

Рейсы на Попова и Рейнеке начали ходить по новому графику

Расписание морских рейсов на острова Попова и Рейнеке изменилось во Владивостоке с 17 июля. Новый график действует для перевозок в выходные дни и, как отмечают в городском управлении транспорта, должен сделать сообщение более удобным в период наибольшего пассажиропотока, сообщает PRIMPRESS.

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