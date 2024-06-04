Им нужны иностранные трупы? Франция легализует своих инструкторов, которые на Украине - с начала СВО

Военные инструкторы и советники стран НАТО находятся на Украине с апреля 2022 года. Франция первой направила военные беспилотники и обслуживающий персонал, который базируется в Одесской области, её военные сопровождали гаубицы Caesar на линию фронта.
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