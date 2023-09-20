БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Действительно, странный танец, который исполняет сегодня Никол Пашинян, в котором он одновременно пытается затащить в круг США и вытолкнуть Россию, он завораживает своей провокационной безбашенностью.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
До)(ера ловушек для России - Украина: ловушка для России Казахстан - ловушка, Грузия, Азербайджан - ловушка, теперь вот Армения ловушка для России...!? А Россия всё продолжает жить ельцинско-горбачёвскими пережитками.
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