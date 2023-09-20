Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Андрей Шурканцев До)(ера ловушек для России - Украина: ловушка для России Казахстан - ловушка, Грузия, Азербайджан - ловушка, теперь вот Армения ловушка для России...!? А Россия всё продолжает жить ельцинско-горбачёвскими пережитками.

ВН Валерий Никитин вангую, нам второй фронт не нужен. зайдут ли пиндосы? это не на руку ни Стамбулу, ни Тегерану. а решать в создавшейся ситуации будут они.