Действительно, странный танец, который исполняет сегодня Никол Пашинян, в котором он одновременно пытается затащить в круг США и вытолкнуть Россию, он завораживает своей провокационной безбашенностью.
Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья
Комментарии
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Андрей Шурканцев
До)(ера ловушек для России - Украина: ловушка для России Казахстан - ловушка, Грузия, Азербайджан - ловушка, теперь вот Армения ловушка для России...!? А Россия всё продолжает жить ельцинско-горбачёвскими пережитками.
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20 час.
ВН
Валерий Никитин
вангую, нам второй фронт не нужен. зайдут ли пиндосы? это не на руку ни Стамбулу, ни Тегерану. а решать в создавшейся ситуации будут они.
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18 час.
виктор климахин
страна не выученных уроков кому в шапку срут и к тому побегут ради спасения не одна блядь их жалеть не будет
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11 час.
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