Бобруйщина ЗА Женское здоровье для всех в любом возрасте

С целью реализации государственной программы ´Здоровые города и поселки´ в рамках городского проекта ´Бобруйск-здоровый город´ 20 марта специалистами УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ и УЗ ´Бобруйский родильный дом´ была организована информационная встреча врача по медицинской профилактики Потапенко Л.