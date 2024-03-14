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В Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей

В Госдуме предложили расширить льготы для многодетных семей

В России предлагают расширить льготы для многодетных семей. В том числе им хотят предоставить скидку не менее 50% на оплату ЖКУ, освободить от уплаты транспортного налога на один автомобиль в собственности семьи, обеспечить бесплатную выдачу рецептурных лекарств для детей до 6 лет и другие преференции.

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