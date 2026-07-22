Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Тус ёшаӊ хоятӊаӆув мойӆапса

Тус ёшаӊ хоятӊаӆув мойӆапса

Там ванан Красноярской мув сыӆан уӆты Шушенское куртан «Мир Сибири» уйтантопса ус. Хошты верӆаӆ хоятата альты, хоят рупатайт вантты па моӆты верат номпса вуты ураӊан, Хон мувев па па муват эӆты пормас нёхарты па рут мир ясаӊан арыты ёх яха ёхтыӆысат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии