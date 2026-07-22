Тус ёшаӊ хоятӊаӆув мойӆапса

Там ванан Красноярской мув сыӆан уӆты Шушенское куртан «Мир Сибири» уйтантопса ус. Хошты верӆаӆ хоятата альты, хоят рупатайт вантты па моӆты верат номпса вуты ураӊан, Хон мувев па па муват эӆты пормас нёхарты па рут мир ясаӊан арыты ёх яха ёхтыӆысат.
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