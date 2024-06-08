Следствие считает Олега Цокова соучастником по делу генерал-майора Попова

Погибший на СВО генерал Цоков назван соучастником генерал-майора Попова в деле о мошенничестве.Следствие считает, что экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве, действовал не один, а в составе организованной группы.
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