Следствие считает Олега Цокова соучастником по делу генерал-майора Попова

Погибший на СВО генерал Цоков назван соучастником генерал-майора Попова в деле о мошенничестве.Следствие считает, что экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве, действовал не один, а в составе организованной группы.