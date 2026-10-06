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Мнение: «30-летняя стратегия Киева по борьбе с Россией – способ выклянчить деньги у Запада», – Александр Матюшин

Мнение: «30-летняя стратегия Киева по борьбе с Россией – способ выклянчить деньги у Запада», – Александр Матюшин

В эфире программы «Мнение» военный эксперт и офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что новая стратегия Украины по 30-летниму противостоянию с Россией нереализуема и нужна Киеву лишь для того, чтобы пополнить казну.

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