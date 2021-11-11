Более 78 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 78 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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