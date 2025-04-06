В Великобритании проводят 30 арестов в день за комментарии в интернете

«Полиция производит 30 арестов в день за оскорбительные онлайн-сообщения»: The Times жалуется, что Великобритании нет свободы слова — власти напринимали расплывчатых законов, по которым сажают всех подряд.
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