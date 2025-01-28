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В США запущенный легкоатлетом молот убил зрителя на университетском турнире

В США запущенный легкоатлетом молот убил зрителя на университетском турнире

Инцидент произошёл в университете Колорадо. Погиб отец одного из участников соревнования.На соревнованиях по лёгкой атлетике в кампусе университета Колорадо в Колорадо-Спрингс произошёл трагический инцидент.

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Ильдус Мамлеев
Какие спортсмены такие и потери!
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