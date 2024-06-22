Яды, складируемые под землёй США, вырвались наружу: Аляску заполонило ржавыми реками

Вот Вам пример того, к чему и нас готовят. "Рынок всё отрегулировал"! Только после такой регулировки жить там смогут только отдельные виды микробов!

тимур чагалидзе

Которые в свою очередь будут заморожены в толстых слоях ледников и останутся в анабиозе, покуда будущий гегемон не начнёт складывать отходы производства, а те не повлияют на таяние оных. И так по кругу... Ни что не вечно под луной, кроме тупости людской! Почти поэма)))