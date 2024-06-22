На Аляске и в самом деле бурными темпами разрастаются последствия экологической катастрофы. Дело в том, что ускоренное таяние вечной мерзлоты создало ряд глобальных проблем и прежде всего, связанных с загрязнением местных рек.
Яды, складируемые под землёй США, вырвались наружу: Аляску заполонило ржавыми реками
Комментарии
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Валерий Каулин
Вот Вам пример того, к чему и нас готовят. "Рынок всё отрегулировал"! Только после такой регулировки жить там смогут только отдельные виды микробов!
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3 час.
тимур чагалидзе
Которые в свою очередь будут заморожены в толстых слоях ледников и останутся в анабиозе, покуда будущий гегемон не начнёт складывать отходы производства, а те не повлияют на таяние оных. И так по кругу... Ни что не вечно под луной, кроме тупости людской! Почти поэма)))
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Умрем все,не переживайте!
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1 час.
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