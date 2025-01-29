Пользователи маркетплейса OZON стали массово получать сообщения с вирусами

Пользователи маркетплейса OZON стали массово получать сообщения с вирусамиСегодня ночью хакеры взломали аккаунт сотрудника отдела поддержки Ozon в VK, осуществив массовую фишинговую атаку под видом рассылок о годовых акциях с призами.
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