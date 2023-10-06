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АТОР: туроператоры стали предлагать скидки на турпакеты для стимуляции спроса

АТОР: туроператоры стали предлагать скидки на турпакеты для стимуляции спроса

Российские туроператоры стали предлагать большие скидки на турпакеты. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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