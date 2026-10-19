Российские семьи не могут потратить маткапитал из-за юридической путаницыРоссийские семьи стали часто получать отказы, когда хотят потратить материнский капитал на строительство или ремонт дома.
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