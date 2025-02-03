Исповедь содержанки: быть любовницей богатого папика это тяжелый труд. За 500 тысяч рублей в месяц приходится пахать как лошадь

Интересная жизнь с Vera Star В нашем современном, но, увы, таком несовершенном мире, в последние годы среди представительниц слабого пола прочно закрепился тренд — «найти богатого папика и раскрутить его на сладкую жизнь».
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