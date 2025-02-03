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Исповедь содержанки: быть любовницей богатого папика это тяжелый труд. За 500 тысяч рублей в месяц приходится пахать как лошадь

Исповедь содержанки: быть любовницей богатого папика это тяжелый труд. За 500 тысяч рублей в месяц приходится пахать как лошадь

Интересная жизнь с Vera Star В нашем современном, но, увы, таком несовершенном мире, в последние годы среди представительниц слабого пола прочно закрепился тренд — «найти богатого папика и раскрутить его на сладкую жизнь».

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Комментарии
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Алекс Сэм
С точки зрения простого человека(то есть меня) содержанка - это не больше чем проститутка на контракте по обслуживанию одного единственного клиента. Как-то так. Всем добра!
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4 час.
лл
лина любимцева
До чего омерзительны.... И папики, и их  сексуальные содержанки.  Тьфу!!
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3 час.
Зоя Гольдштаб
Мерзость какая......
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1 час.
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