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Терапевт назвал 3 ошибки, наносящие удар по почкам в пожилом возрасте

Терапевт назвал 3 ошибки, наносящие удар по почкам в пожилом возрасте

Хухрев объяснил, как уберечь почки от проблем в старостиВрач-терапевт Алексей Хухрев рассказал "Москве 24", что пожилым людям стоит особенно внимательно относиться к здоровью почек.

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