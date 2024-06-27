Челябинский депутат жил по поддельному паспорту и ездил с фальшивыми правами

Подделку выявили рядовые сотрудники ГАИ, "липа" была крайне низкого качества.Сотрудники прокуратуры Центрального района Челябинска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена районного Совета депутатов, который обвиняется по уголовной статье "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения".