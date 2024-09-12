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Ученые предупредили о вековом климатическом хаосе в тропиках из-за коллапса Гольфстрима

Ученые предупредили о вековом климатическом хаосе в тропиках из-за коллапса Гольфстрима

Немецкие ученые из Мюнхенского технического университета совместно с коллегами из других стран пришли к выводу, что остановка Гольфстрима и других течений в Атлантическом океане вызовет огромные сдвиги в муссонных системах тропического пояса.

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