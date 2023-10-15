Состоялся релиз мобильного ролевого экшена Dungeon Hunter 6 Разработчик GOAT Games вмес...

Состоялся релиз мобильного ролевого экшена Dungeon Hunter 6Разработчик GOAT Games вместе с издателем Gameloft выпустили новый мобильный ролевой экшен Dungeon Hunter 6, которая предлагает поклонникам серии вернуться в Валентию через 200 лет после жертвы Охотника за головами.