А ведь проблема и в нас самих

Автор провокатор, потому что мигранты не спасают экономику России, а разрушают её! В годы ВОВ строевую часть расформировали, если славян в ней стало меньше 60%. Сейчас мигрантами заменяют русских, что приведет экономику страны к катастрофе!

Н

Наталья

При чем здесь рождаемость??? Люди нужны СЕЙЧАС!!! Нужна достойная оплата труда не менее 150 тысяс!!)и ответственный работодатель! Чтоб не по 12 часов работники вкалывпли, а по 8, с перерывами, с полным соцпакетом и с уважительным отношением к работникам!! И тут государство должно вмешиваться, т.к. наши работодатели выкручивпют работников до последней капли - тенденция по всей стране!! Плюс отвратительное отношение и барство начальников всех уровней!! Вот это нужно менять!!как? - пока только наказаниями и увольнением начальства, работодателей ( пока в мозгах не осядет уважение к людям труда!!)...