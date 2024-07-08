Проблема не в них, а в нас: Россия не готова к решению первопричины миграционного кризиса Сказанное на Петербургском международном юридическом форуме правильно, но можно сколько угодно подсвечивать проблему и бить в набат, но всё это никак не сработает до тех пор, пока мы не займёмся решением первопричины кризиса.
А ведь проблема и в нас самих
Комментарии
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В
Виктор
Автор провокатор, потому что мигранты не спасают экономику России, а разрушают её! В годы ВОВ строевую часть расформировали, если славян в ней стало меньше 60%. Сейчас мигрантами заменяют русских, что приведет экономику страны к катастрофе!
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4 час.
Natalija Osminina
Понятно, что мигрантов надо выселять миллионами. Что вовсе не исключает два момента- повышение рождаемости русских и готовности русских работать на любой работе при достойной её оплате.
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3 час.
Н
Наталья
При чем здесь рождаемость??? Люди нужны СЕЙЧАС!!! Нужна достойная оплата труда не менее 150 тысяс!!)и ответственный работодатель! Чтоб не по 12 часов работники вкалывпли, а по 8, с перерывами, с полным соцпакетом и с уважительным отношением к работникам!! И тут государство должно вмешиваться, т.к. наши работодатели выкручивпют работников до последней капли - тенденция по всей стране!! Плюс отвратительное отношение и барство начальников всех уровней!! Вот это нужно менять!!как? - пока только наказаниями и увольнением начальства, работодателей ( пока в мозгах не осядет уважение к людям труда!!)...
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7 мин.
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