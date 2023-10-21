Массовая авария с участием фуры произошла в Раменском округе Подмосковья

Фура вылетела с трассы, протаранила отбойник и несколько машин.Массовая авария произошла на 30-м км трассы М5 «Урал» в районе поселка Островцы в Раменском районе Подмосковья – фура протаранила несколько машин, сообщается в группе Раменское онлайн в сети ВКонтакте.