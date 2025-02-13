Big Data для Большого Брата: глава Oracle предложил собрать все-все данные американ...

Big Data для Большого Брата: глава Oracle предложил собрать все-все данные американцев и обучить на них сверхмощный «присматривающий» ИИПо словам главы Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), если правительства хотят, чтобы ИИ повысил качество обслуживания и защиту граждан, то необходимо собрать буквально всю информацию о них, включая даже ДНК, в единой базе, которую и использовать для обучения ИИ, сообщает The Register.