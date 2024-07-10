Скандал в Нальчике: установлены личности тех, кто отказался вставать под гимн России – кто они

Появились новые подробности скандального происшествия в школе №33 города Нальчик. Оказалось, что среди нарушителей, проявивших неуважение к гимну России, оказались высокопоставленные личности и представители элиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии