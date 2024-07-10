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  • Traveller
    Какое нафиг извинение? Гнать самих этих, в намордниках и их покровителей, которые берут их на работу.Скандал в Нальчик...
  • венедиктплюхин
    Для начала. П потом до конца жизни.Скандал в Нальчик...
  • Александр Котов
    Россия плодит врагов своих. А надо бы лишить работы, всех привелегий и обеспечить лет 15 лесоповала.Скандал в Нальчик...

Скандал в Нальчике: установлены личности тех, кто отказался вставать под гимн России – кто они

Скандал в Нальчике: установлены личности тех, кто отказался вставать под гимн России – кто они

Появились новые подробности скандального происшествия в школе №33 города Нальчик. Оказалось, что среди нарушителей, проявивших неуважение к гимну России, оказались высокопоставленные личности и представители элиты.

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Комментарии
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Александр Котов
Россия плодит врагов своих. А надо бы лишить работы, всех привелегий и обеспечить лет 15 лесоповала.
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17 час.
в
венедиктплюхин
Для начала. П потом до конца жизни.
Ответить
17 час.
Traveller
Какое нафиг извинение? Гнать самих этих, в намордниках и их покровителей, которые берут их на работу.
Ответить
16 час.

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