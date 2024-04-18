До инаугурации Путина меньше месяца, почти все готово: гости, присяга и салют

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. В марте 2024 года в России состоялись выборы президента. После обработки 100 % протоколов Владимир Путин набрал 87,28 % голосов избирателей и одержал победу, в должность президента политик официально вступит 7 мая.
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