В ЯНАО для рубки леса незаконно использовали спецтехнику

На Ямале 25 октября были зафиксированы нарушения лесного законодательства. Сотрудники Пуровского отдела Службы по охране биоресурсов обнаружили, что при добыче молодых деревьев рабочие использовали специальную технику, хотя разрешения на это не было.
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