Житель Иркутской области приговорен к 12 годам лишения свободы за диверсию и покушение на диверсию

В феврале текущего года сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нижнеудинскому району и сотрудниками УФСБ России по Иркутской области задержали молодого человека, причастного к совершению диверсии.