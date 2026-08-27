Происшествия
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Происшествия

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Житель Иркутской области приговорен к 12 годам лишения свободы за диверсию и покушение на диверсию

В феврале текущего года сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Нижнеудинскому району и сотрудниками УФСБ России по Иркутской области задержали молодого человека, причастного к совершению диверсии.

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