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Происшествия

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Сергей Лебедев поздравил победителей Всероссийского конкурса профмастерства среди следователей МВД России

Сергей Лебедев поздравил победителей Всероссийского конкурса профмастерства среди следователей МВД России

Сегодня в Екатеринбурге заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев поздравил победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди следователей МВД России.

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