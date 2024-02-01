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Toyota и Hyundai чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году

Toyota и Hyundai чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году

В 2023 году в Россию по параллельному импорту чаще всего ввозили автомобили марок Toyota и Hyundai. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование экспертов "Открытие Авто" и компании "Автомаркетолог".

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