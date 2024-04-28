Принцесса Кейт Миддлтон: послание в фотографии и изменения в сценарии похорон короля Карла III Ольга Вайленко23 апреля 2024 года оказался насыщенным днем для британской королевской семьи, и не только благодаря шестилетию принца Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.